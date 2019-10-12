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Кира Найтли скрывает фигуру после рождения второй дочери

Актрис появилась на светском мероприятии в свободном платье.

Кира Найтли скрывает фигуру после рождения второй дочери
Фото: Globallookpress.com

13 сентября Кира Найтли стала мамой во второй раз. У звезды «Пиратов Карибского моря» родилась дочь по имени Далила. Актриса долго скрывала беременность и не стала оповещать прессу о рождении ребенка.

На прошлой неделе папарацци случайно застали Найтли на прогулке с коляской в сопровождении собственной матери Шарман. Тогда знаменитость была в пальто и рассмотреть ее фигуру не удалось.

Но затем Кира впервые вышла в свет после родов. Она приехала в Лондон на кинофестиваль BFI. Перед объективами фотографов Найтли позировала в белоснежном платье, напоминающем подвенечное. Стоит отметить, что наряд почти полностью скрывает фигуру актрисы. Вероятно, Кира еще не успела прийти в форму и старается не демонстрировать талию так явно, как перед появлением малыша.

Пользователи соцсетей были очень обрадованы тем фактом, что актриса вновь вернулась к работе и привычному образу жизни. Некоторые фанатки отметили, что Кира выглядит, как всегда потрясающе и пара лишних килограммов не смогут ее испортить.

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Кира Найтли скрывает фигуру после рождения второй дочери
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