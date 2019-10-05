НОВОСТИ

Кира Найтли в очках и без макияжа прогулялась с младшей дочерью

Младшая дочь актрисы родилась 13 сентября.

Кира Найтли в очках и без макияжа прогулялась с младшей дочерью
Фото: Globallookpress.com

13 сентября стало известно, что Кира Найтли родила вторую дочь. Актриса долгое время скрывала беременность, пока это не стало заметно невооруженным взглядом. О дате рождения малышки она тоже не сообщала до тех пор, пока папарацци не застали молодых родителей на прогулке с коляской.

Младшую девочку назвали Далилой. Актриса остается верной себе и ничего не рассказывает о новорожденной и не показывает ее фотографий. Но репортерам вновь улыбнулась удача. На этот раз в их вездесущие объективы Кира попалась не только с дочкой, но и с мамой Шарман.

На фото Найтли выглядит совсем не так, как мы привыкли видеть ее на экране. Она отправилась на прогулку без макияж и контактных линз, предпочтя крупные круглые очки в золотистой металлической оправе. Волосы она оставила распущенными и неуложенными.

Погода в Лондоне не радует, так что одеться Кире пришлось потеплее. Она выбрала шерстяное клетчатое платье ниже колена, серое кашемировое пальто оверсайз и черные ботильоны на массивных каблуках.

Шарман также предпочла теплое пальто, набросив поверх него длинный шарф. Ее седые волосы растрепал ветер, пока она везла коляску, и пользователи пошутили, что именно так и должна выглядеть настоящая «безумная бабуля».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Без макияжадети звездКира Найтли
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кира Найтли в очках и без макияжа прогулялась с младшей дочерью
Интересно?
Поделись с друзьями: