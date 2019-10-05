Кира Найтли в очках и без макияжа прогулялась с младшей дочерью

13 сентября стало известно, что Кира Найтли родила вторую дочь. Актриса долгое время скрывала беременность, пока это не стало заметно невооруженным взглядом. О дате рождения малышки она тоже не сообщала до тех пор, пока папарацци не застали молодых родителей на прогулке с коляской.

Младшую девочку назвали Далилой. Актриса остается верной себе и ничего не рассказывает о новорожденной и не показывает ее фотографий. Но репортерам вновь улыбнулась удача. На этот раз в их вездесущие объективы Кира попалась не только с дочкой, но и с мамой Шарман.

На фото Найтли выглядит совсем не так, как мы привыкли видеть ее на экране. Она отправилась на прогулку без макияж и контактных линз, предпочтя крупные круглые очки в золотистой металлической оправе. Волосы она оставила распущенными и неуложенными.

Погода в Лондоне не радует, так что одеться Кире пришлось потеплее. Она выбрала шерстяное клетчатое платье ниже колена, серое кашемировое пальто оверсайз и черные ботильоны на массивных каблуках.

Шарман также предпочла теплое пальто, набросив поверх него длинный шарф. Ее седые волосы растрепал ветер, пока она везла коляску, и пользователи пошутили, что именно так и должна выглядеть настоящая «безумная бабуля».