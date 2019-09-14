Кира Найтли родила второго ребенка

Если не вездесущие папарацци поклонники Киры Нйтли так и пребывали в неведении относительно личной жизни своей любимицы. Между тем, фотографам удалось случайно поймать в свои объективы актрису и ее супруга с коляской. Так и выяснилось, что звезда стала мамой во второй раз.

Снимки с семейной прогулки уже появились в Сети. На кадрах 34-летняя Кира идет по улице вместе со своим супругом , музыкантом группы Klaxons Джеймсом Райтоном, который катит коляску. А у Найтли в руках красивый небольшой букет белых пионов. Кто именно родился в звездной семье так и остается загадкой.

Напомним, все важные события в жизни Найтли окутаны завесой тайны. Секретно она вышла замуж, и также секретно стала мамой в первый раз в 2015 году, когда у актрисы родилась дочь Эдди.