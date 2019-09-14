НОВОСТИ

Кира Найтли родила второго ребенка

Об этом случайно узнали фотографы, подловившие звезду на прогулке.

Кира Найтли родила второго ребенка
Кира Найтли. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Если не вездесущие папарацци поклонники Киры Нйтли так и пребывали в неведении относительно личной жизни своей любимицы. Между тем, фотографам удалось случайно поймать в свои объективы актрису и ее супруга с коляской. Так и выяснилось, что звезда стала мамой во второй раз.

Снимки с семейной прогулки уже появились в Сети. На кадрах 34-летняя Кира идет по улице вместе со своим супругом , музыкантом группы Klaxons Джеймсом Райтоном, который катит коляску. А у Найтли в руках красивый небольшой букет белых пионов. Кто именно родился в звездной семье так и остается загадкой.

Кира Нийтли с мужем и вторым ребенком. Фото
Кира Нийтли с мужем и вторым ребенком. Фото: @ _celebrityupdate

Напомним, все важные события в жизни Найтли окутаны завесой тайны. Секретно она вышла замуж, и также секретно стала мамой в первый раз в 2015 году, когда у актрисы родилась дочь Эдди.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Актрисаголливудские звездыКира Найтлирождение ребенка

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кира Найтли родила второго ребенка
Интересно?
Поделись с друзьями: