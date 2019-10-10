Тарасов пошутил над беременной супругой, застрявшей в столичных пробках

Анастасия Костенко посетовала, что никак не доберется домой, а муж признался, что не ждет ее раньше утра.

Москва в четверг, 10 октября, встала в глухих пробках. Сервис «Яндекс. Карты» даже в половине одиннадцатого вечера показывает, что движение местами затруднено. В заторах застряли не только обычные москвичи, но и звезды.

Например, футболист Дмитрий Тарасов никак не может дождаться супругу домой. Анастасия Костенко возмутилась в stories, опубликовав карту московских дорог, изрезанную красными линиями.

«Что происходит?», — вопрошает Костенко, которая никак не может добраться до дома.

Видимо вопрос риторический и им задаются в этот дождливый вечер тысячи автомобилистов. А вот те, кто успел попасть домой пораньше, давно наслаждаются отдыхом и устраиваются спать.

Супруг Костенко — футболист Дмитрий Тарасов оказался среди последних и отпускает в адрес жены веселые шутки.

«Завтра увидимся, мы спать», — написал спортсмен своей любимой, в ответ на ее пост, полный негодования.

Ранее Ольга Бузова представила новый музыкальный трек «Я еще верю». Поклонники творчества звезды предположили, что композиция посвящена бывшему мужу звезды Дмитрию Тарасову, сообщает сайт OA.