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Тарасов пошутил над беременной супругой, застрявшей в столичных пробках

Анастасия Костенко посетовала, что никак не доберется домой, а муж признался, что не ждет ее раньше утра.

Тарасов пошутил над беременной супругой, застрявшей в столичных пробках
Дмитрий Тарасов подшутил над Костенко, застрявшей в пробках ФОТО: https://www.instagram.com/kostenko.94/

Москва в четверг, 10 октября, встала в глухих пробках. Сервис «Яндекс. Карты» даже в половине одиннадцатого вечера показывает, что движение местами затруднено. В заторах застряли не только обычные москвичи, но и звезды.

Например, футболист Дмитрий Тарасов никак не может дождаться супругу домой. Анастасия Костенко возмутилась в stories, опубликовав карту московских дорог, изрезанную красными линиями.

«Что происходит?», — вопрошает Костенко, которая никак не может добраться до дома.

Беременная Анастасия Костенко застряла в московских пробках
ФОТО: https://www.instagram.com/kostenko.94/

Видимо вопрос риторический и им задаются в этот дождливый вечер тысячи автомобилистов. А вот те, кто успел попасть домой пораньше, давно наслаждаются отдыхом и устраиваются спать.

Супруг Костенко — футболист Дмитрий Тарасов оказался среди последних и отпускает в адрес жены веселые шутки.

«Завтра увидимся, мы спать», — написал спортсмен своей любимой, в ответ на ее пост, полный негодования.

Дмитрий Тарасов не надеется дождаться супругу из-за московских пробок
ФОТО: https://www.instagram.com/tarasov23/

Ранее Ольга Бузова представила новый музыкальный трек «Я еще верю». Поклонники творчества звезды предположили, что композиция посвящена бывшему мужу звезды Дмитрию Тарасову, сообщает сайт OA.

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Тарасов пошутил над беременной супругой, застрявшей в столичных пробках
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