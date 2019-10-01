Анастасия Костенко объяснила, зачем ей книга с советами об отношениях

Литературу о счастливом браке увидел в машине жены Дмитрий Тарасов. Девушка успокоила поклонников, рассказав, что в их отношениях все в порядке.

Звездная пара Дмитрий Тарасов — Анастасия Костенко продолжают восхищать поклонников своими гармоничными отношениями. Футболист и его супруга совсем недавно стали родителями, а сейчас они уже в ожидании второго наследника. При этом, судя по всему, Костенко не устает совершенствоваться как супруга.

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Накануне Тарасов показал своим подписчикам в Instagram любопытную находку, которую он сделал в автомобиле жены. Он обнаружил там книгу по популярной психологии о том, как улучшить отношения в браке.

Вскоре после этого эпизода модель решила дать возможность подписчикам задать ей любые вопросы. Разумеется, один из них был посвящен той самой книге. Поклонники беспокоились: все ли в порядке в отношениях Тарасова и его жены. Однако Костенко тут же заявила, что надпись на обложке — не более чем маркетинговый ход.

«Книга содержит в себе простые истины и подойдет не только жене, но и девушке, находящейся в отношениях», — отметила Костенко. Она добавила, что если пара несчастна, то «никакие книги не помогут».