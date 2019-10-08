Беременная Костенко запечатлела на камеру «нежности» Тарасова

Дмитрий Тарасов в 2018 году женился в третий раз. Его избранницей стала участница конкурса красоты «Мисс мира — 2014» Анастасия Костенко. В том же году она подарила ему первенца. Девочку родители назвали Миланой. А в этом году, когда наследнице уже исполнился годик, возлюбленная футболиста объявила, что снова беременна. Как оказалось, она мечтает о большой семье, поэтому даже на втором ребенке останавливаться не планирует.

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Часто Костенко устраивает фотосессии для себя и мужа. Она демонстрирует семейную идиллию со спортсменом на зависть всем злопыхателям. А на днях девушке удалось сделать спонтанный кадр. Она запечатлела, как Тарасов проявляет к ней нежность. На снимке Анастасия в коротком облегающем платье розового цвета сидит на стуле. К ней склонился полуобнаженный супруг, одной рукой обняв, а другую положив на бедро возлюбленной.

Костенко смотрела на мужа, касаясь его лица. «Когда очень понравилось спонтанное фото», — написала она. Поклонники заметили, что дома у пары есть воздушные шарики. По всей видимости, футболист их подарил беременной жене. Одни поклонники восхитились теплыми отношениями супругов, а другие осудили их за слишком откровенный кадр.

«Зачем публичным людям постить каждую минуту фото про любовь? Не понимаю, честно», «Такие милые, нежные и любящие», «Это уже слишком!», «Слишком сексуальная для беременной!», «Противно, как можно такое выставлять?» — прокомментировали пост подписчики. Сама Костенко не согласна с хейтерами. Она уверена, что женщина должна выглядеть привлекательно для мужа, даже когда ждет ребенка.

А вам нравится эта пара?