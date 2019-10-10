Певец Данко потерял на криптовалюте 5 млн рублей

Певец Данко решил попробовать заработать на криптовалюте, однако его контрагенты оказались нечистыми на руку аферистами. В результате Александр Фадеев (настоящее имя артиста) потерял деньги. Он уже нанял адвоката, чтобы разрешить ситуацию.

В беседе с порталом «СтарХит» адвокат Александр Бенхин рассказал, что артист приобрел серверы для майнинга криптовалюты. Вначале устройства действительно приносили прибыль, однако впоследствии оказались украдены. В результате Данко лишился пяти миллионов рублей.

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Адвокат намерен привлечь укравших серверы людей к уголовной ответственности. Сам Данко высказался на эту тему эмоционально. Он заявил, что старается всячески заработать денег, чтобы помочь бывшей жене и дочерям. По его словам, он вложил в проект все свои средства.

Возлюбленная певца Мария Силуянова также поучаствовала в предприятии. Она вложила половину суммы. Как она заявила, пара не могла предположить, что окажется обманутой. Мария утверждает, что совершить сделку им порекомендовал близкий друг.