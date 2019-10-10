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«Почему молчал?»: Минаев прокомментировал конфликт журналистов с Боярским

Ведущий не смог понять агрессии актера по отношению к акулам пера.

«Почему молчал?»: Минаев прокомментировал конфликт журналистов с Боярским
Михаил Боярский. Фото Global look press

Сергей Минаев на своем YouTube-канале прокомментировал поведение артиста Михаила Боярского. Напомним, любимец публики засветился в СМИ с неприятной историей, оставив прямо посреди проезжей части свой автомобиль. После того, как акулы пера подвергли его критике в СМИ, он выразился в их адрес, используя ненормативную лексику, сообщает телеграм-канал 112.

Позже его супруга высказала версию о том, что артисту было плохо и он спешил в аптеку за лекарством, а его остановка была жизненно необходимой. Нашелся и свидетель  — сотрудник аптеки, которая подтвердила, что у 69-летнего Боярского тряслись руки, и выглядел он плохо.

Минаев. Фото
Сергей Минаев, стоп-кадр шоу журналиста

Минаев пожелал любимому артисту здоровья и заявил, что все-таки не понял поступки Михаила Сергеевича.

«Я не очень понимаю, почему он молчал? Почему сразу не объяснил журналистам, что ему стало плохо, и он зашел в аптеку за лекарством? Ведь здесь ничего такого нет. А он вместо этого смешал их с грязью и через день родил версию с лекарством. А потом мы еще удивляемся, что футболисты избивают лица друг другу… Потому что все у нас вот так…», — сказал Сергей Минаев.

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«Почему молчал?»: Минаев прокомментировал конфликт журналистов с Боярским
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