«Почему молчал?»: Минаев прокомментировал конфликт журналистов с Боярским

Сергей Минаев на своем YouTube-канале прокомментировал поведение артиста Михаила Боярского. Напомним, любимец публики засветился в СМИ с неприятной историей, оставив прямо посреди проезжей части свой автомобиль. После того, как акулы пера подвергли его критике в СМИ, он выразился в их адрес, используя ненормативную лексику, сообщает телеграм-канал 112.
Позже его супруга высказала версию о том, что артисту было плохо и он спешил в аптеку за лекарством, а его остановка была жизненно необходимой. Нашелся и свидетель — сотрудник аптеки, которая подтвердила, что у 69-летнего Боярского тряслись руки, и выглядел он плохо.
Минаев пожелал любимому артисту здоровья и заявил, что все-таки не понял поступки Михаила Сергеевича.
«Я не очень понимаю, почему он молчал? Почему сразу не объяснил журналистам, что ему стало плохо, и он зашел в аптеку за лекарством? Ведь здесь ничего такого нет. А он вместо этого смешал их с грязью и через день родил версию с лекарством. А потом мы еще удивляемся, что футболисты избивают лица друг другу… Потому что все у нас вот так…», — сказал Сергей Минаев.