«Почему молчал?»: Минаев прокомментировал конфликт журналистов с Боярским

Сергей Минаев на своем YouTube-канале прокомментировал поведение артиста Михаила Боярского. Напомним, любимец публики засветился в СМИ с неприятной историей, оставив прямо посреди проезжей части свой автомобиль. После того, как акулы пера подвергли его критике в СМИ, он выразился в их адрес, используя ненормативную лексику, сообщает телеграм-канал 112.

Позже его супруга высказала версию о том, что артисту было плохо и он спешил в аптеку за лекарством, а его остановка была жизненно необходимой. Нашелся и свидетель — сотрудник аптеки, которая подтвердила, что у 69-летнего Боярского тряслись руки, и выглядел он плохо.

Минаев пожелал любимому артисту здоровья и заявил, что все-таки не понял поступки Михаила Сергеевича.