Жена Боярского объяснила, почему актер припарковал свой «Мерседес» в запрещенном месте

Супруга Михаила Сергеевича рассказала, что ее муж спешил в аптеку, когда припарковался на встречной полосе, а теперь просто заплатит штраф.

Народный артист, любимец миллионов зрителей и признанный мушкетер российского кинематографа Михаил Боярский на днях попал в скандал. После того, как в сети появились снимки актера, нарушающего правила дорожного движения, поклонники разделились на два лагеря: одни требуют наказать артиста по закону, другие — оставить Михаила Сергеевича в покое. Мол, ему допускаются поблажки.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко выяснила, что же произошло на пересечении Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы в Санкт-Петербурге.

Михаил Боярский: «Вы что, сотрудник ГИБДД?»

Михаил Боярский часто появляется в материалах портала Teleprogramma.pro. Обычно он охотно дает комментарии для нашего сайта, но в этот раз мы застали артиста, мягко говоря, не в настроении.

«Вы что, сотрудник ГИБДД? Хотите узнать, что произошло? Так вот желаний узнать у всех очень много узнать, а у меня его совершено нет», — объяснил свою позицию Михаил Сергеевич.

Лариса Луппиан: «Национальная русская забав: превознести человека, а потом втоптать в грязь»

А вот супруга Боярского, актриса Лариса Луппиан, решилась рассказать порталу Teleprogramma.pro, что же произошло в центре Санкт-Петербурга. Лариса Регинальдовна не стала отрицать, что на фотографиях изображен сам Михаил Боярский, а не человек, похожий на артиста. Правда, по словам актрисы, инцидент, о котором все стали писать 1 октября, на самом деле произошел давно.

«Ситуация такая имела место быть, но это произошло не вчера, а уже давно. Не буду отрицать, да — это мой муж, да — он остановился, где не положено, да — он нарушил правила. Произошло следующее: мужу нужно было в аптеку. Если вы понимаете, где это произошло, то знаете, что в этом месте припарковаться просто негде, поэтому он нарушил правила дорожного движения. Но у нас что, никто не нарушает? Заплатим штраф», — рассказала актриса.

Она отметила, что у Боярского была необходимость остановиться именно там.

«Я не осуждаю, что он там остановился. Если бы это произошло возле автосалона, где продают «Мерседесы», — то беспредел, но, если человек останавливается возле аптеки, значит ему что-то очень нужно. Ему нужно было купить лекарства. За что травить? Могу сказать, что у нас любят человека превознести, а потом втоптать в грязь. Это наша национальная русская забава», — прокомментировала свою позицию Лариса Луппиан.

Как вы считаете, Михаил Боярский должен понести наказание за то, что припарковался на полосе, выделенной для движения общественного транспорта?