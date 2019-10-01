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Боярский нагрубил журналистам

Артист резко отреагировал на внимание, которое проявили к нему представители прессы после того, как он оставил свой автомобиль на встречной полосе.

Боярский нагрубил журналистам
Михаил Боярский. Фото: Олег Золото/КП

В прессе обсуждают сомнительное поведение актера Михаила Боярского. Накануне знаменитый артист припарковал свой автомобиль на встречной полосе неподалеку от Невского проспекта в Санкт-Петербурге. Когда на это обратили внимание журналисты и попросили его объяснить поступок, Боярский отреагировал довольно жестко. 

Михаил Боярский
Михаил Боярский. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

«А что вы меня допрашиваете?» — цитирует актера Телеграм-канал «112». После этих слов артист, согласно сообщению журналистов, нецензурно выругался в их адрес. 

Напомним, ранее Михаил Боярский жаловался на одиночество. Артист признавался, что его супруга занята преимущественно работой, хозяйством и воспитанием внуков в то время, как его самого, по словам актера, «забросили». 

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Боярский нагрубил журналистам
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