Боярский нагрубил журналистам

Артист резко отреагировал на внимание, которое проявили к нему представители прессы после того, как он оставил свой автомобиль на встречной полосе.

В прессе обсуждают сомнительное поведение актера Михаила Боярского. Накануне знаменитый артист припарковал свой автомобиль на встречной полосе неподалеку от Невского проспекта в Санкт-Петербурге. Когда на это обратили внимание журналисты и попросили его объяснить поступок, Боярский отреагировал довольно жестко.

«А что вы меня допрашиваете?» — цитирует актера Телеграм-канал «112». После этих слов артист, согласно сообщению журналистов, нецензурно выругался в их адрес.

Напомним, ранее Михаил Боярский жаловался на одиночество. Артист признавался, что его супруга занята преимущественно работой, хозяйством и воспитанием внуков в то время, как его самого, по словам актера, «забросили».