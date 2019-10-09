НОВОСТИ

Семенович отобрала зажигательных толстушек для клипа «Секси-бомбочка»

Несмотря на внушительные формы, девушки отлично двигаются.

Семенович отобрала зажигательных толстушек для клипа «Секси-бомбочка»
Анна Семенович. Фото Global look press

Анна Семенович отобрала пять девушек для своего нового клипа «Секси-бомбочка». Теперь ей предстоит оставить всего двух.

Обязательным условием кастинга было наличие пышных форм. Девушки с большими достоинствами вначале присылали свои видеовизитки Анне Семенович. Именно из них отобрали пять счастливиц для нового ролика популярной певицы. Дамы – все, как на подбор: красавицы, отлично двигаются и прекрасно чувствуют себя перед камерой. Команде Семенович предстоит очень нелегкий отбор.

«Я хочу поблагодарить всех красоток, которые постили сторис и принимали участие в конкурсе, вы все очень красивые и смелые. Любите себя, девочки, и радуйтесь жизни, спасибо вам большое. Результат финального кастинга вы узнаете на съемках клипа. А вы за какую из девочек?» — написала Анна.

А вам кто-то понравился больше других? Напишите нам в комментариях.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна СеменовичАнна Семенович новостиАнна Семенович фотоСеменовичСеменович грудьСеменович последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Семенович отобрала зажигательных толстушек для клипа «Секси-бомбочка»
Интересно?
Поделись с друзьями: