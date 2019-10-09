Семенович отобрала зажигательных толстушек для клипа «Секси-бомбочка»

Анна Семенович отобрала пять девушек для своего нового клипа «Секси-бомбочка». Теперь ей предстоит оставить всего двух.

больше по теме Семенович потратила на покупки в лондонских бутиках миллион рублей Звезда решила не ограничивать себя и приобрела все, что душа пожелала.

Обязательным условием кастинга было наличие пышных форм. Девушки с большими достоинствами вначале присылали свои видеовизитки Анне Семенович. Именно из них отобрали пять счастливиц для нового ролика популярной певицы. Дамы – все, как на подбор: красавицы, отлично двигаются и прекрасно чувствуют себя перед камерой. Команде Семенович предстоит очень нелегкий отбор.

«Я хочу поблагодарить всех красоток, которые постили сторис и принимали участие в конкурсе, вы все очень красивые и смелые. Любите себя, девочки, и радуйтесь жизни, спасибо вам большое. Результат финального кастинга вы узнаете на съемках клипа. А вы за какую из девочек?» — написала Анна.

А вам кто-то понравился больше других? Напишите нам в комментариях.