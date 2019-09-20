Музыка

Влюбленная Семенович анонсировала новую песню «Секси бомбочка»

Премьера трэка «Секси бомбочка» состоится 26 сентября.

Влюбленная Семенович анонсировала новую песню «Секси бомбочка»
Анна Семенович/фото: globallookpress.com

Бывшая фигуристка, а ныне певица Анна Семенович анонсировала выход своей новой песни «Секси бомбочка». На композицию уже готов клип. Его снимали в Санкт-Петербурге.

Ранее артистка в своем Instagram выкладывала фото и видео со съемочной площадки. А теперь она представила небольшой отрывок получившегося видеоклипа.

 «Уже 26 сентября моя «Секси бомбочка» стартует с премьерой. Это модная, веселая песня про смелую и современную женщину, которая влюблена. Всем любви и счастья», — сообщила Семенович в своем аккаунте. Певица каждый раз добавляет, что влюблена и счастлива, но не раскрывает имени избранника. Возможно, артистка просто влюблена в жизнь.

Кстати, Анна в интервью рассказывала, что 19 сентября ее ожидает ужин с неким миллионером, который заплатил солидную сумму за вечер в компании певицы. Дело в том, что артистка принимает активное участие в национальном проекте «Экология». Она выступает в защиту амурских тигров. В итоге в результате благотворительного аукциона один из мужчин выложил немало денег  за то, чтобы поесть вместе с Анной, и попутно спасти редких тигров.

Анна гордится своими пышными формами, этим летом она даже представила собственную коллекцию платьев для дам с такими же выдающимися достоинствами, как у нее.

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Влюбленная Семенович анонсировала новую песню «Секси бомбочка»
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