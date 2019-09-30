Семенович ищет пышных барышень для съемок нового клипа

Пышногрудая певица Анна Семенович ищет женщин с формами для своего нового клипа. Артистка объявила в Instagram о кастинге. Желающие поучаствовать должны снять на видео, как они танцуют под песню Анны «Секси бомбочка» и опубликовать его в социальной сети, отметив в посте саму певицу и поставив хэштег #ПотрясисСеменович. Из этих роликов звезда будет отбирать актрис для своего клипа.

«Если ты обладаешь выдающимися формочками, умеешь шикарно двигаться и хороша собой, я жду тебя, моя богиня», — призывает в экс-«Блестящая», отмечая, что отдаст предпочтение самым сексуальным и роскошным барышням.

Ну а чтобы замотивировать дам на участие в этом проекте, Семенович сама сняла видео с притягательным танцем.

Напомним, что 39-летняя певица еще планирует родить ребенка, даже двоих. При этом она сосредоточена на карьере и не спешит обзаводится спутником жизни. Если годы в итоге не позволят ей забеременеть самой, звезда готова прибегнуть к суррогатному материнству.

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У вас есть знакомые кандидатки на роль в этом клипе?