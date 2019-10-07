Звездный стиль

Седокова снова стала «рыженькой» благодаря бывшей участнице «Дома-2»

Певица вернулась к цвету «ВИА Гры», проанализировав лайки поклонников.

Седокова снова стала «рыженькой» благодаря бывшей участнице «Дома-2»
Анна Седокова вновь изменила цвет волос. Фото: globallookpress.com

Певица Анна Седокова снова изменила цвет волос. Во время очередного окрашивания экс-«ВИА Гра» решила не становиться вновь блондинкой, а снова примерить образ «рыженькой».

«Теперь, я точно девушка-огонь. Вы так часто лайкали меня в рыжем цвете, что я решилась на перемены, потому что я вас очень люблю», — обратилась артистка к своим поклонникам в Instagram, презентовав новый имидж.

Среди последних, однако, согласия нет. Некоторые из комментаторов пишут, что звезде лучше вернуться к светлым волосам, а кто-то голосует за брюнетку.

Кстати, покрасила 36-летнюю певицу бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Ашмарина. После скандалов в известном шоу девушка занялась раскруткой своего салона красоты, и вот какие звездные клиенты теперь меняют у ее свой имидж. Несколько часов назад появилась информация, что она окончательно рассталась с со своим избранником, даже появление ребенка не спасло отношения пары.

А с какой цвет волос, по-вашему, идет Седоковой больше?

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«Дом-2»Алена АшмаринаАнна Седоковановые фото Седоковойцвет волос
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Седокова снова стала «рыженькой» благодаря бывшей участнице «Дома-2»
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