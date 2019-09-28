«Это было моей главной ошибкой»: Анна Седокова рассказала о своем бизнесе

Певица откровенно поделилась с подписчиками историей своей предпринимательской деятельности и рассказала о взлетах и падениях.

Анна Седокова уже несколько лет является владелицей бизнеса по производству и продаже одежды. Свой бренд LASTORY она запустила еще в 2013 году, и с тех пор ее марка стала хорошо узнаваемой в столице. Артистка решила рассказать о том, как развивался ее бизнес.

Анна напомнила, что начала свой бизнес шесть лет назад: «Тогда ещё это было совершенно не модно, а мне хотелось не зависеть от своей концертной деятельности. Я ещё жила параллельно в Лос Анджелесе и решила привезти сюда доступную, классную, яркую одежду». Артистка добавила, что далее все пошло не по плану.

Она поделилась выводами, которые сделала в ходе своей предпринимательской карьеры. В первую очередь, по словам Седоковой, нужно понимать, что производство одежды — один из самых непростых видов бизнеса. «Огромная конкуренция, необходимы большие вложения и постоянные финансовые вливания в маркетинг.

За эти годы моя компания два раза была в минусах», — объяснила она и призналась, что шесть раз хотела закрыть производство.

Второе, что поняла Седокова, — это то, что не стоит заниматься бизнесом в сфере производства одежды, если у вас мало знаний об этой области. Третий вывод — не стоит пытаться конкурировать с масс-маркетом: «Это было моей главной ошибкой. Изначально я поставила очень низкие цены, а материал, из которого мы производили, был дорогой. Итак на одной футболке я от силы могла заработать долларов 10 и не продавала ее пока тысячами».