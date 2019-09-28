ЗВЕЗДЫ

«Это было моей главной ошибкой»: Анна Седокова рассказала о своем бизнесе

Певица откровенно поделилась с подписчиками историей своей предпринимательской деятельности и рассказала о взлетах и падениях.

«Это было моей главной ошибкой»: Анна Седокова рассказала о своем бизнесе
Анна Седокова. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Анна Седокова уже несколько лет является владелицей бизнеса по производству и продаже одежды. Свой бренд LASTORY она запустила еще в 2013 году, и с тех пор ее марка стала хорошо узнаваемой в столице. Артистка решила рассказать о том, как развивался ее бизнес. 

Анна напомнила, что начала свой бизнес шесть лет назад: «Тогда ещё это было совершенно не модно, а мне хотелось не зависеть от своей концертной деятельности. Я ещё жила параллельно в Лос Анджелесе и решила привезти сюда доступную, классную, яркую одежду». Артистка добавила, что далее все пошло не по плану. 

Она поделилась выводами, которые сделала в ходе своей предпринимательской карьеры. В первую очередь, по словам Седоковой, нужно понимать, что производство одежды — один из самых непростых видов бизнеса. «Огромная конкуренция, необходимы большие вложения и постоянные финансовые вливания в маркетинг.

За эти годы моя компания два раза была в минусах», — объяснила она и призналась, что шесть раз хотела закрыть производство. 

Второе, что поняла Седокова, — это то, что не стоит заниматься бизнесом в сфере производства одежды, если у вас мало знаний об этой области. Третий вывод — не стоит пытаться конкурировать с масс-маркетом: «Это было моей главной ошибкой. Изначально я поставила очень низкие цены, а материал, из которого мы производили, был дорогой. Итак на одной футболке я от силы могла заработать долларов 10 и не продавала ее пока тысячами». 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна СедоковабизнесмодаодеждаПевица
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Это было моей главной ошибкой»: Анна Седокова рассказала о своем бизнесе
Интересно?
Поделись с друзьями: