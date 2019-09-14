Ольга Бузова «поймала» букет невесты, брошенный Собчак

Как уже сообщал портал Teleprogramm.pro, в популярном шоу «Вечерний Ургант» накануне настоящей свадебной церемонии бракосочетания ведущий в шутку «расписал» будущих тогда мужа и жену Ксени Собчак и Константина Богомолов.

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После этого Иван Ургант предложил жениху и невесте продолжить провести еще один ритуал, без которого не обходится сегодня ни одна свадьба. Ведущий предложил Ксении Собчак бросить букет подружкам, в качестве которых выступили манекены незамужних на сегодняшний день звезд.

Среди них были изображения Натальи Поклонской, Ольги Бузовой, Елены Степаненко, Ирины Шейк, Ольги Серябкина. А вот манекен Риты Дакоты заменили на изображение ее бывшего мужа Влада Соколовского. Иван Ургант объяснил это тем, что фотографии певицы у него не нашлось. Ксения Собчак бросила букет, который угодил в Ольгу Бузову, манекен даже повалился. Так стало известно, кто следующей снова пойдет по венец.

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Напомним, в этом же выпуске программы Иван Ургант предложил Богомолову еще до свадьбы оценить актерские способности своей будущей жены.