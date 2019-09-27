Ольга Бузова рассказала о детстве своей мамы во Владивостоке

Певица Ольга Бузова в Instagram рассказала о детстве своей мамы, которое прошло во Владивостоке. Именно этот город — родина родительницы телеведущей. Как сказала исполнительница, во Владивостоке ее дедушка ходил в океан. Здесь же познакомился с бабушкой.

«Жили на Косом переулке, и мама пешком сама в семь лет шла до школы, где и училась, пока не переехали в Клайпеду. Я жду вас всех сегодня в Палладе на моем шоу «Принимай меня». Новые песни, новая программа… Мы на месте. Вот она я. Кто сегодня с нами? Пишите», — заявила Ольга Бузова.

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Отметим, что в эти дни Ольга Бузова совершает тур по городам Сибири и Дальнему Востоку. Накануне состоялось ее шоу в Благовещенске. Звезда делилась информацией о своих планах. Оказывается, в феврале состоится ее тур по городам Китая.

Добавим, что Ольга Бузова — одна из главных звезд российского шоу-бизнеса. На ее концертах, где бы она не выступала, аншлаги. Поклонников своего таланта телеведущая называет «мои люди». Она безумно рада, что у нее такая огромная армия фанатов.