9-месячная дочь Агаларова и Гавриловой сделала первые шаги

39-летний Эмин Агаларов поделился в Stories успехами меленькой наследницы. Дочка азербайджанского певца и модели Алены Гавриловой учится ходить: кроха сделала свои первые шаги. Малышка уже уверенно стоит на ножках. Девочка появилась на свет за несколько часов до наступления нового 2019 года.

От предыдущего брака с Лейлой Алиевой у артиста есть сыновья-близнецы: Али и Микаил. Мальчики с легкостью нашли общий язык с нынешней избранницей отца — приняв мачеху в свою большую семью. В одном из интервью Агаларов признался, что часто читал в СМИ небылицы о своем разводе с Лейлой: якобы он начал встречаться с Аленой еще будучи женатым мужчиной. Сам же Эмин утверждает, что никогда бы не смог так поступить с экс-супругой. Его отношения с Гавриловой завязались уже после того, как он вновь получил статус завидного жениха, заверяет певец.

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К слову, свои первые шаги сделала и годовалая дочка Сергея Лазарева — Анна. Об этом певец рассказал в студии ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Исполнитель признался, что его дети рождены от одной биологической материны. По словам певца, у Ани с Никитой стопроцентное родство. При этом малышей вынашивали разные суррогатные матери.