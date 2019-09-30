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Годовалая дочь Сергея Лазарева сделала свои первые шаги

Певец не скрывает: у его детей одна биологическая мать.

Годовалая дочь Сергея Лазарева сделала свои первые шаги
Сергей Лазарев (Фото: Globallookpress.com)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro со ссылкой на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», Сергей Лазарев рассекретил появление дочери. Наследницу артист назвал Анной. В беседе с супругой хоккеиста Игоря Макарова исполнитель признался, что его дети рождены от одной биологической матери.

«У них стопроцентное родство», — отметил Лазарев, говоря о сыне Никите и его маленькой сестренке.

Примечательно, что детей Сергея вынашивали разные суррогатные матери. Певец поделился архивным кадром, на котором запечатлена его наследница. Годовалая Анна уже встала на ножки и сделала свои первые шаги.

Дочка Сергея Лазарева сделала свои первые шаги (Фото: кадр из программы «Секрет на миллион»)

«Топ… топ. Мы уже бегаем!! Анечка, умничка», — прокомментировал успехи годовалой дочери Сергей Лазарев.

Певец не скрывает, что малышка внешне напоминает ему Никиту. Однако по натуре малыши совершенно разные. Еще в младенчестве, по словам артиста, Анечка стала проявлять свой сильный и независимый характер.

Лазарев признался, что с появлением малышей, его жизнь приобрела новый смысл. По мнению Сергея, у него сработал отцовский инстинкт, теперь он не может позволить себе засиживаться допоздна на различных вечеринках.

«Спешу домой», — отметил певец.

Эта ситуация знакома и Лере Кудрявцевой. Еще на юбилейном вечере музыкального продюсера Иосифа Пригожина телеведущая уточнила, что с рождением дочери Марии, она старается, как можно раньше прийти домой.

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Тэги:

дети звездЗвездные детиСергей Лазарев
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Годовалая дочь Сергея Лазарева сделала свои первые шаги
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