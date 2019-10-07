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«В гости к тёте Вике»: Блёданс получила приглашение от Бони

Экс-участница «Дома-2» не возражает против того, чтобы Эвелина вместе с сыном Семёном навестила ее в Лондоне или Монако.

«В гости к тёте Вике»: Блёданс получила приглашение от Бони
Эвелина Бледанс (Фото: Globallookpress.com)

50-летняя Эвелина Бледанс не скрывает: она часто отдыхает в родной Ялте, кроме того, ведущая программы «Человек-невидимка» проводит каникулы и за границей. Примечательно, что светская львица не оставила без внимания один из свежих пляжных снимков экс-участницы «Дома-2», посетовав на то, что не отказалась бы от мини-отпуска и жарких солнечных ванн. В ответ Виктория подметила, что была бы рада принимать Эвелину в качестве гостьи, предложив телеведущей вместе с «солнечным» сыном Семёном приехать к ней в Лондон или Монако.

«Хочу к тебе!! Вика», — обратилась к Боне экс-супруга Александра Сёмина.

«В чем проблема?! В самолет вместе с Сёмой и в Лондон или в Монако, в гости к тете Вике!!!» — уточнила знаменитость.

Напомним, что Эвелина Бледанс воспитывает семилетнего сына Семёна от продюсера Александра Сёмина. Телеведущая официально подтвердила свой развод еще в 2017 году. По словам знаменитости, бывший муж сделал все для того, чтобы его уход из семьи никак не коснулся их общего ребенка.

Александр часто видится с Сёмой, приходит на семейные праздники и забирает мальчика к себе на выходные. Эвелина не скрывает: они с сыном ни в чем не нуждаются.

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Виктория Бонядети звездЗвездные детиЭвелина Блёданс
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«В гости к тёте Вике»: Блёданс получила приглашение от Бони
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