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Эвелина Бледанс привезет в Москву энергию Алтая

Сейчас актриса активно собирает и впитывает ее на курорте в горах.

Эвелина Бледанс привезет в Москву энергию Алтая
Эвелина Бледанс улетела на Алтай после операции на глаза. Фото: globallookpress.com

Недавно стало известно, что 50-летняя актриса и певица Эвелина Бледанс улетела поправлять здоровье на Алтай. Сейчас она заряжается энергией на эко-курорте «Марьин остров» посредством двухчасовых утренних прогулок в горы. На видео, которое артистка опубликовала в Instagram, она рассказывает, что спускаться с горы ничуть не легче, чем подниматься на нее.

«Но зато всё пахнет, благоухает! Кузнечики и божьи коровки прям запрыгивают, хотят тебя поцеловать, дать тебе свою энергию. А я беру эту энергию, беру-беру и забираю в Москву!» — говорит Эвелина в своем ролике.

Актриса поделилась, что на самом острове происходят чудеса, которые ей даже снимать не хочется, есть желание только чувствовать и принимать их. Женщина признается, что сейчас находится в состоянии счастья.

Напомним, в конце лета Эвелина решилась на операцию на глаза и вернула себе зрение. Однако неприятные последствия медицинского вмешательства всё-таки дали о себе знать. Из-за них артистка чуть не сорвала очередные съемки. Поняв, что пора отдохнуть, женщина направилась в Алтай и, похоже, не прогадала.

А вы бы тоже хотели улететь на Алтай, чтобы бродить по горным тропам?

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Тэги:

АлтайАлтайский крайгорызвездный отдыхЗдоровьеЭвелина Блёданс
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Эвелина Бледанс привезет в Москву энергию Алтая
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