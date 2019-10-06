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Бледанс о Бочкаревой: хочется верить, что это случайность

Актриса выразила надежду, что суд будет благосклонен к ее коллеге.

Бледанс о Бочкаревой: хочется верить, что это случайность
Фото: Globallookpress.com

Звезда телесериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева недавно оказалась в эпицентре неприятной истории. Актрису заподозрили в хранении и употреблении наркотиков и в Сети появились видеоролики, на которых женщина, как две капли воды похожая на Бочкареву, признается, что у нее с собой есть запрещенные вещества.

Сама актриса, впрочем утверждает, что видео смонтировано и она ни в чем не виновата. Тем не менее ситуацию продолжают обсуждать во всех СМИ. В это воскресенье, 6 октября, историю Натальи обсудят на НТВ. Эвелина Бледанс прокомментировала грядущий выпуск программы «Звезды сошлись».

«Наташе предстоят судебные разбирательства и вроде инцидент налицо, но лично мне хочется верить, что это случайность! Ну, знаете, бывает человеку плохо, а тут «добрый дядя» с таблеткой счастья…. У Наташи двое детей и я очень надеюсь, что суд будет к ней благосклонен», — заявила Эвелина.

Напомним, ранее стало известно, что на фоне обсуждения данной ситуации у Натальи поднялась высокая температура и парализовало половину лица. Блогер Лена Миро обвинила актрису во лжи.

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Бледанс о Бочкаревой: хочется верить, что это случайность
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