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«Его не сломала звездная жизнь»: Комиссаров похвалил Баскова

«Золотой голос России» дебютировал в качестве ведущего проекта «Дом» еще в 2003 году.

«Его не сломала звездная жизнь»: Комиссаров похвалил Баскова
Николай Басков (Фото: Globallookpress.com)

Валерий Комиссаров стал гостем программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В студии ток-шоу продюсер рассказал о том, как уговорил Николая Баскова стать ведущим проекта «Дом» еще в далеком 2003 году. Валерий Яковлевич не скрывает, что певец долгое время отказывался от поступившего ему предложения, ссылаясь на плотный гастрольный график и выступления с ныне покойной Монсеррат Кабалье. В итоге, артист все-таки согласился на съёмки, и как выяснилось за достойный гонорар, который должен был возместить Баскову все потери от срыва концертов.

«Столько не платили никому. Мне предложили баснословную сумму… Разумеется, было очень непросто. Все в режиме реалити!! Валерий Яковлевич, спасибо вам. Мне подарили такую профессию. Теперь я не только популярный певец, но и востребованный ведущий», — отметил Николай.

Сам Комиссаров уточнил, что всегда с уважением относился к Баскову, как к человеку лишенному всякой гордыни.

«Его не сломала звездная жизнь», — добавил создатель «Дома-2».

Ни для кого не секрет, что «Золотой голос России» выступает ведущим на различных фестивалях, музыкальных премиях и концертах.

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Тэги:

Валерий КомиссаровЛера КудрявцеваНиколай БасковПрограмма "Секрет на миллион"
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«Его не сломала звездная жизнь»: Комиссаров похвалил Баскова
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