«Роскошный наряд»: Кудрявцева похвалила образ 64-летней Долиной

Народная артистка России появилась на публике в трендовом приталенном платье с гороховым принтом.

48-летняя Лера Кудрявцева в компании ви-джея телеканала «МУЗ-ТВ» побывала на премьере спектакля «Комедия о том, как банк грабили» в театре МДМ. К слову, среди приглашенных гостей на мероприятии также присутствовали: Алла Довлатова, 57-летняя Ирина Свиридова, Юлия Барановская с детьми от Андрея Аршавина — тринадцатилетним Артемом, одиннадцатилетней Яной и семилетним Арсением — телеведущий Александр Олешко и многие другие.

В театральном фойе супруга хоккеиста Игоря Макарова встретила и 64-летнюю Ларису Долину, сделав джазовой певице комплимент. На публике артистка появилась в трендовом приталенном платье с гороховым принтом. Образ знаменитости дополнил алый кожаный ремешок.

«Лариса Александровна, вы только посмотри на ее роскошный наряд. Красотка!!» — обратилась к певице Кудрявцева.

Ни для кого не секрет, что Лариса Долина тщательно следит за своей фигурой. Певица придерживается особой диеты: она питается дробными порциями, шесть раз в день. Последний прием пищи за четыре часа до сна. Перед трапезой артистка советует выпивать стакан любого травяного чая.