«Ах, эта свадьба»: Басков вживую спел на банкете у Клюкиной

Музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала свежий видеоролик с участием «Золотого голоса России». Николай Басков вживую спел на банкете Дарьи Клюкиной и ее новоиспеченного супруга Владимира Чопова. Кроме того, исполнитель согласился стать ведущим свадебного торжества экс-участницы шоу «Холостяк». Ранее сообщалось, что девушка вышла замуж еще 19 сентября. Однако праздник по случаю бракосочетания молодожены решили отложить до октября. В качестве приглашенных на банкете присутствовали именитые гости, среди которых оказался Дима Билан и супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Яна Рудковская.

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«Ах, эта свадьба, свадьба пела и плясала!! Не только под Диму, но и под Колю», — отметила возлюбленная фигуриста.

Сама невеста вместе со своим избранником вышла на танцпол с приглашенными гостями, вдохновившись пением Баскова. К слову, Дима Билан по достоинству оценил организацию торжества и сам праздник, заявив, что эта свадьба была одной из самых красивых на его памяти.