НОВОСТИ

«Ах, эта свадьба»: Басков вживую спел на банкете у Клюкиной

Яна Рудковская опубликовала в Instagram свежее видео с участием «Золотого голоса России».

«Ах, эта свадьба»: Басков вживую спел на банкете у Клюкиной
Николай Басков (Фото: Globallookpress.com)

Музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала свежий видеоролик с участием «Золотого голоса России». Николай Басков вживую спел на банкете Дарьи Клюкиной и ее новоиспеченного супруга Владимира Чопова. Кроме того, исполнитель согласился стать ведущим свадебного торжества экс-участницы шоу «Холостяк». Ранее сообщалось, что девушка вышла замуж еще 19 сентября. Однако праздник по случаю бракосочетания молодожены решили отложить до октября. В качестве приглашенных на банкете присутствовали именитые гости, среди которых оказался Дима Билан и супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Яна Рудковская.

«Ах, эта свадьба, свадьба пела и плясала!! Не только под Диму, но и под Колю», — отметила возлюбленная фигуриста.

Сама невеста вместе со своим избранником вышла на танцпол с приглашенными гостями, вдохновившись пением Баскова. К слову, Дима Билан по достоинству оценил организацию торжества и сам праздник, заявив, что эта свадьба была одной из самых красивых на его памяти.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дарья КлюкинаДарья Клюкина свадьбаДима БиланНиколай БасковЯна Рудковская
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ах, эта свадьба»: Басков вживую спел на банкете у Клюкиной
Интересно?
Поделись с друзьями: