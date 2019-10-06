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Захаров любил авантюристов и провоцировал друзей на безумия

Однажды он уговорил Миронова сжечь бумажные купюры.

Захаров любил авантюристов и провоцировал друзей на безумия
Захаров и Джигарханян. Фото Global look press

Марк Захаров был авантюристом и окружал себя такими же людьми, об этом вспомнили в программе «Тайны кино» на «Москве 24».

В числе друзей-авантюристов Захарова были названы Ширвиндт, Кваша, Миронов и Абдулов.

«Он их все время к чему-то склонял, провоцировал на какие-то поступки. Однажды они очень здорово гуляли ночью, потом поехали на Ленинские горы. Там Марк зачем-то посоветовал сжечь рубли, и Андрюша сжег их», — рассказала о случае с Мироновым Лариса Голубкина.

Самым большим авантюристом в их компании считался Абдулов. Во время съемок фильма «Тот самый Мюнхгаузен» он категорически отказался от помощи каскадера и в сцене прыжка из замка на землю он в итоге сломал палец и ногу. Современники Абдулова также отмечали, что он никогда не разучивал свои роли, зная, что Захаров ему простит небольшие промахи. Напомним, актер был не просто любимцем Марка Захарова, он был его творением.

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Захаров любил авантюристов и провоцировал друзей на безумия
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