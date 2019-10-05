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Николаев и Гуляев оценили детское фото 48-летней Орбакайте

Еще будучи ребенком, старшая дочь Примадонны определилась с будущей профессией, захотев стать артисткой, как ее мама.

Николаев и Гуляев оценили детское фото 48-летней Орбакайте
Игорь Николаев (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Кристина Орбакайте на личной страничке в Instagram поздравила педагогов с Днем учителя, отметив, что даже в зрелом возрасте многие продолжают учиться и самосовершенствоваться — получая новые знания и навыки. Еще будучи ребенком, старшая дочь Примадонны отечественной эстрады определилась с будущей профессией, захотев стать артисткой, как ее мама. Кристина не только выступает с сольными концертами, но и снимается в кино.

В микроблоге певица опубликовала черно-белое архивное фото. В кадре она запечатлена за пианино. Снимок знаменитости не оставил без внимания композитор Игорь Николаев. Ни для кого не секрет, что Примадонну связывается с музыкантом давняя дружба.

«Классное фото!! Как же ребенок «хочет» заниматься», — не без иронии подметил супруг Юлии Проскуряковой.

«Крутое фото!!» — вторит Николаеву модельер Игорь Гуляев.

Напомним, что у Кристины Орбакайте трое детей: 28-летний Никита от музыканта Владимира Преснякова-младшего, 21-летний Дени от бизнесмена Руслана Байсарова и 7-летняя Клавдия от предпринимателя Михаила Земцова.

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Тэги:

Алла Пугачевадети звездЗвездные детиИгорь НиколаевКристина ОрбакайтеМаксим Галкин
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Николаев и Гуляев оценили детское фото 48-летней Орбакайте
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