Высоцкая показала «сцены из супружеской жизни» с Кончаловским

Юлия Высоцкая и ее 82-летний супруг Андрей Кончаловский, кажется, не домоседы. Они много и увлекательно путешествуют, а недавно увлеклись скандинавской ходьбой. Но все же домашние посиделки – тоже необходимый атрибут их семейной жизни.

Один из них актриса показала на своей странице в социальной сети Instagram. На снимке, размещенном в Сети, Юлия и Андрей сидят за кофейным столиком у себя дома и о чем-то весело разговаривают. Звезда сопроводила фото весьма «говорящими» хэштегами: #сценыизсупружескойжизни #скороутро #заснешьтутсвами.

Подписчики оценили публикацию Юлии, назвав звезд «классной парой». Многие признались, что супруги выглядят очень мило и замечательно, и, как всегда, желают им счастья.

«Чудесное фото. Так тепло и уютно», — пишет одна из подписчиц на страницу звезды.

Кстати, не так давно актриса рассказала, что замуж она выходила в джинсах. И вообще-то предложение режиссера поначалу всерьез не восприняла.