Высоцкая с 82-летним Кончаловским увлеклись скандинавской ходьбой

Юлия Высоцкая вместе с 82-летним Андреем Кончаловским увлеклась скандинавской ходьбой. Телеведущая отдает предпочтение активному отдыху. Вместо утренних пробежек знаменитость выбрала пешие прогулки с мужем.

«Отправились на поиски кофе», — с юмором отметила супруга Андрея Кончаловского.

Примечательно, что супруг Юлии Высоцкой не запрещает жене носить мини-шорты. В одном из интервью возлюбленная режиссера призналась, что знакомство с будущим мужем и последующее замужество повлияло на ее личностное становление. Кроме того, супруг телеведущей всегда может сделать ей замечание по поводу неудачного наряда, потребовав, чтобы Юлия сменила образ.

Актриса не скрывает: она полностью доверяет вкусу своего избранника, который неплохо разбирается в том, что ей идет, а что нет. При этом Высоцкая подметила, что чаще всего Андрей Сергеевич одобряет ее образы, особенно домашние и повседневные наряды.

Телеведущая любит путешествовать в компании мужа. Кроме того, актриса настаивает на активном отдыхе. Так, Юлия подобрала для себя и мужа подходящее хобби, заинтересовавшись скандинавской ходьбой.