НОВОСТИ

Высоцкая с 82-летним Кончаловским увлеклись скандинавской ходьбой

Телеведущая вместе с мужем проводит августовские каникулы во Франции.

Высоцкая с 82-летним Кончаловским увлеклись скандинавской ходьбой
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: Globallookpress.com)

Юлия Высоцкая вместе с 82-летним Андреем Кончаловским увлеклась скандинавской ходьбой. Телеведущая отдает предпочтение активному отдыху. Вместо утренних пробежек знаменитость выбрала пешие прогулки с мужем.

«Отправились на поиски кофе», — с юмором отметила супруга Андрея Кончаловского.

Примечательно, что супруг Юлии Высоцкой не запрещает жене носить мини-шорты. В одном из интервью возлюбленная режиссера призналась, что знакомство с будущим мужем и последующее замужество повлияло на ее личностное становление. Кроме того, супруг телеведущей всегда может сделать ей замечание по поводу неудачного наряда, потребовав, чтобы Юлия сменила образ.

Юлия Высоцкая подобрала для себя и мужа подходящее хобби (Фото: Instagram.com/juliavysotskayaofficial)

Актриса не скрывает: она полностью доверяет вкусу своего избранника, который неплохо разбирается в том, что ей идет, а что нет. При этом Высоцкая подметила, что чаще всего Андрей Сергеевич одобряет ее образы, особенно домашние и повседневные наряды.

Телеведущая любит путешествовать в компании мужа. Кроме того, актриса настаивает на активном отдыхе. Так, Юлия подобрала для себя и мужа подходящее хобби, заинтересовавшись скандинавской ходьбой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей КончаловскийЗвездные детиЮлия Высоцкая

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Высоцкая с 82-летним Кончаловским увлеклись скандинавской ходьбой
Интересно?
Поделись с друзьями: