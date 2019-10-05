«Хочу, чтобы все рыдали»: Гузеева высказалась о собственных похоронах

Актриса до сих пор не может отойти от смерти матери.

Актриса и популярная телеведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева высказалась о собственных похоронах. Как она отметила, не так давно звезда сплетничала со своей подругой Ларисой Удовиченко. Они вспоминали «одну веселую вдову», которая на поминках пила шампанское и говорила, что покойник был бы рад увидеть ее жизнерадостной.

Скорее всего, она имела в виду Людмилу Поргину, которая таким образом веселилась на поминках по своему супругу, актеру театра «Ленком» Николаю Караченцову. После той памятной истории все стали называть актрису «веселая вдова».

«Я этого не понимаю. Поэтому хочу, чтобы на моих похоронах все бились об стенку, рыдали, чтобы сожалели, чтобы умирали от горя. Вот так я хочу, чтобы оплакивали и рыдали…», — сказала Лариса Гузеева.

Отметим, что Лариса Гузеева около года назад похоронила маму. Звезда очень сильно переживала по этому поводу. Многие утверждают, что она находилась в самой настоящей депрессии, из которой до сих пор не может выйти. Отсюда и такие странны слова о собственных похоронах, сообщает «Комсомольская правда».