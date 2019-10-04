Лазарев впервые появился в Сети после новостей о рождении дочери

Певец еще раз поблагодарил все подписчиков и поклонников за поздравления.

Настоящей сенсацией стала новость о рождении еще год назад в певца Сергея Лазарева дочери Анны. Социальные сети шумели – коллеги и поклонники артиста хоть и с опозданием поздравляли его с радостным событием. От переизбытка эмоций певец даже был вынужден взять тайм-аут. Об этом он рассказал в своем новом посте в Instagram, который опубликовал накануне.

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«Нужно было переварить произошедшее и отойти от невероятного энергетического потока, после вышедшего резонансного интервью. Эти дни я особенно внимательно читал директ, потому что история моей семьи отозвалась в сердцах тысяч людей, и мне написало такое количество людей, какое не писало даже после Евровидения»,- признался Сергей.

Как рассказывает звезда, многие поклонники признавались, что раньше никогда не писал звездам комментариев, но сейчас промолчать они не могли, некоторые для этого даже Instagram завели. По словам звезды, своими историями с ним делились матери и отцы-одиночки, пары, потерявшие близких и те, кто может иметь детей. Нашлись и те фанаты, которые признались, что после выхода шоу в эфир они пересмотрели методы воспитания и поведение к детям.

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Сергей признался, он счастлив, что его история не оставила многих россиян равнодушными и еще раз поблагодарил всех за участие и добрые слова. В свою очередь Лазарев пожелал всего хорошего подписчикам.

Напомним, откровенный рассказ о себе прозвучал в программе «Секрет на миллион». Позже бывшая возлюбленная и ведущая шоу Лера Кудрявцева призналась, что была в шоке от этого выпуска.