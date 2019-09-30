Звездный стиль

Водянова в шубе с кожаными вставками появилась на модном показе в Париже

По пути на светское мероприятие модель позировала на фоне зеленой травы, что позабавило ее поклонников.

Водянова в шубе с кожаными вставками появилась на модном показе в Париже
Наталья Водянова. фото: instagram.com/natasupernova/

Наталья Водянова благодаря своей профессии много путешествует и крайне редко пропускает модные показы. В середине сентября она посетила показ Dior в приталенном твидовом костюме. А потом на несколько дней улетела в Китай. Поклонники были удивлены, когда 30 сентября модель снова появилась в Париже, где живет с семьей. Девушка на этот раз вышла в свет, чтобы поддержать дизайнера Стеллу Маккартни.

Девушка представила новую коллекцию одежды. На показе также появился ее отец Пол Маккартни. А вот Водянова пришла со своим мужем Антуаном Арно. Модель выглядела бесподобно в полосатом платье и черной шубе с кожаными вставками. Наряд она дополнила остроносыми сапогами на каблуке, а также небольшой сумкой и крупными серьгами. К слову, скорее всего Наталья выбрала наряд из искусственного меха, так как хозяйка показа является приверженицей экологичного подхода к моде. Стелла использует пепеработанные материалы для создания одежды.

Водянова с мужем. фото
Водянова с мужем и Стеллой. фото: instagram.com/natasupernova/

В соцсети Водянова поделилась не только кадрами с показа, но и опубликовала несколько фото, сделанные по пути на мероприятие. На них модель запечатлена на улице. Она позировала на фоне зеленых газонов. Одни поклонники решили, что звезда оделась не по погоде, а другие восхитились ее образом.

«Какая же вы красивая!!! И одежда — мечта», «Милая Наталья», «Вам так идёт этот образ, а прическа и очки просто. Шубку такую тоже захотелось», — прокомментировали пост подписчики. К слову, российские звезды в последнее время тоже все чаще отдают предпочтение искусственным мехам. В их число входит Рената Литвинова, которая недавно продемонстрировала стильную шубку-чебурашку.

А вам понравился образ Водяновой?

 

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Звездный стильМодные трендыНаталья ВодяноваНеделя моды в Париже
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Водянова в шубе с кожаными вставками появилась на модном показе в Париже
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