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48-летняя Кудрявцева привела годовалую дочь в бассейн

Ведущая программы «Секрет на миллион» нашла для наследницы персонального детского тренера.

48-летняя Кудрявцева привела годовалую дочь в бассейн
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

Несмотря на загруженный съемочный график, 48-летняя Лера Кудрявцева находит время и на семью. По словам знаменитости, она прекрасно понимает своего экс-возлюбленного Сергея Лазарева, который в программе «Секрет на миллион» рассказал о том, что с рождением детей стал отказываться от поздних вечеринок. Исполнитель утверждал, что просто не может задерживаться в гостях, когда дома его ждет пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна.

Той же позиции придерживается и Лера Кудрявцева. Разумеется, заботиться о детях знаменитостям помогают опытные нянечки, однако супруга хоккеиста Игоря Макарова старается как можно больше времени проводить с крохой.

Маленькая Машенька учится плавать с персональным детским тренером (Фото: Instagram.com/leratv)

Утро вторника, 1 октября, телеведущая провела в компании маленькой Маши. Кудрявцева отвела дочь в бассейн, доверив дочь персональному детскому тренеру, который должен научить кроху плавать. Напомним, что в секцию плавания также ходят 4-летняя наследница Екатерины Климовой и Гелы Месхи Белла, а также двухлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон.

Маша уже научилась нырять в воду с головой, правда, пока со страховкой и личным тренером (Фото: Instagram.com/leratv)

Дочка Леры Кудрявцевой не боится воды, малышка не плакала и после погружения в воду с головой.

«Вот молодец!» — похвалила малышку ее звездная мама.

Помимо всего прочего, годовая дочка телеведущей посещает развивающие курсы для самых маленьких, где все занятия проходят исключительно в игровой форме.

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Тэги:

дети звездЗвездные детиЛера Кудрявцева
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48-летняя Кудрявцева привела годовалую дочь в бассейн
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