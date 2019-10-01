48-летняя Кудрявцева привела годовалую дочь в бассейн

Несмотря на загруженный съемочный график, 48-летняя Лера Кудрявцева находит время и на семью. По словам знаменитости, она прекрасно понимает своего экс-возлюбленного Сергея Лазарева, который в программе «Секрет на миллион» рассказал о том, что с рождением детей стал отказываться от поздних вечеринок. Исполнитель утверждал, что просто не может задерживаться в гостях, когда дома его ждет пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна.

больше по теме Разыграев подарил дочке Кудрявцевой вязаные носки для дома Телеведущая не забыла поблагодарить близкого друга за проявленную заботу.

Той же позиции придерживается и Лера Кудрявцева. Разумеется, заботиться о детях знаменитостям помогают опытные нянечки, однако супруга хоккеиста Игоря Макарова старается как можно больше времени проводить с крохой.

Утро вторника, 1 октября, телеведущая провела в компании маленькой Маши. Кудрявцева отвела дочь в бассейн, доверив дочь персональному детскому тренеру, который должен научить кроху плавать. Напомним, что в секцию плавания также ходят 4-летняя наследница Екатерины Климовой и Гелы Месхи Белла, а также двухлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон.

Дочка Леры Кудрявцевой не боится воды, малышка не плакала и после погружения в воду с головой.

«Вот молодец!» — похвалила малышку ее звездная мама.

Помимо всего прочего, годовая дочка телеведущей посещает развивающие курсы для самых маленьких, где все занятия проходят исключительно в игровой форме.