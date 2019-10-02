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Хлебников стал лучшим режиссером телесериала на ТЭФИ-2019

Режиссер был удостоен награды за сериал «Обычная женщина».

Хлебников стал лучшим режиссером телесериала на ТЭФИ-2019
Борис Хлебников. Фото: Владимир Веленгурин/КП

На церемонии награждения премии ТЭФИ-2019 наградили победителя в номинации «Лучший режиссёр телевизионного сериала». Этой награды был удостоен Борис Хлебников за свой сериал «Обычная женщина». Правда, на мероприятие режиссер попасть не смог.

Кстати, несколькими минутами раньше была объявлена «Лучшая актриса» премии. Это звание досталось старшей дочери Никиты Михалкова — актрисе Анне Михалковой, сыгравшую главную роль в той самой «Обычной женщине». Но Михалкова, как и Хлебников, не смогла присутствовать на церемонии, поэтому награду за нее получил продюсер сериала. Сергей Бурунов, который этим вечером был назван лучшим актером, тоже не появился на мероприятии.

Напомним, сериал «Обычная женщина» рассказывает о жизни матери семейства, которая воспитывает двух дочерей и находится в ожидании третьего ребенка. При этом у женщины наряду с цветочным ларьком есть еще один бизнес — намного менее легальный и законный.

Корреспондент Teleprogramma.pro находится в самой гуще событий.  Следите за нашей онлайн-трансляцией. О том, как прошла звездная дорожка церемонии, можно почитать здесь.

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Борис ХлебниковОбычная женщинаПобедители ТЭФИ-2019ТЭФИ-2019
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Хлебников стал лучшим режиссером телесериала на ТЭФИ-2019
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