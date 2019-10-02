НОВОСТИ

Прямая трансляция церемонии награждения ТЭФИ -2019: кто унесет «Орфея»

В театре мюзикла на Пушкинской площади проходит вручение наград главной телевизионной премии. Наш корреспондент передает с места событий.

Прямая трансляция церемонии награждения ТЭФИ -2019: кто унесет «Орфея»
Teleprogramma.pro: Кристина Десятова

Церемония вручения наград ТЭФИ началась сразу после красной дорожки.

20:58 «На ножах» с Константином Ивлевым стала лучшей развлекательной программой. Почетную награду, бронзового Орфея, забрал со сцены Константин Ивлев.

20:52 Аплодисменты в зале. И объявлен «Лучший режиссер» Борис Хлебников, выпустивший «Обычную женщину» с Анной Михалковой.

20:44 Поздравляем Анну Михалкову с номинацией «Лучшая актриса». Только и ее в зале не оказалось. За бронзовым Орфеем вышел продюссер телесериала «Обычная женщина».

ТЭФИ
Teleprogramma.pro: Кристина Десятова

20:36 Самая волнующая номинация — «Лучший актер». А какие номинанты! Владимир Машков, Александр Паль, Сергей Бурунов… А выиграл звезда «Полицейского с Рублевки» и «Содержанок» Сергей Бурунов. Увы, на церемонию тот прийти не смог…

20:15 На сцену поднимается Федор Бондарчук. Режиссер победил в номинации «интервьюер». Ведь вот уже 15 лет как режиссер ведет программу «Кино в деталях» на СТС.

«Обычно, когда люди выходят на сцену, то говорят, что я не ожидал. Мне неудобно перед моими коллегами. Так вот я ждал и надеялся», — посмеялся Федор Бондарчук со сцены.

ведущий церемонии ТЭФИ
Teleprogramma.pro: Кристина Десятова

19:57 Ура! Церемония началась. Первая номинация «Информационная программа». За победу боролись сразу три программы. Это «Вести» на России 1, «Все на матч» на Матч ТВ и «Пятница News» на Пятнице. Победитель озвучен! И это «Пятница News».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Победители ТЭФИ-2019ТЭФИ
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Прямая трансляция церемонии награждения ТЭФИ -2019: кто унесет «Орфея»
Интересно?
Поделись с друзьями: