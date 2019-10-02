Прямая трансляция церемонии награждения ТЭФИ -2019: кто унесет «Орфея»

В театре мюзикла на Пушкинской площади проходит вручение наград главной телевизионной премии. Наш корреспондент передает с места событий.

Церемония вручения наград ТЭФИ началась сразу после красной дорожки.

20:58 «На ножах» с Константином Ивлевым стала лучшей развлекательной программой. Почетную награду, бронзового Орфея, забрал со сцены Константин Ивлев.

20:52 Аплодисменты в зале. И объявлен «Лучший режиссер» Борис Хлебников, выпустивший «Обычную женщину» с Анной Михалковой.

20:44 Поздравляем Анну Михалкову с номинацией «Лучшая актриса». Только и ее в зале не оказалось. За бронзовым Орфеем вышел продюссер телесериала «Обычная женщина».

20:36 Самая волнующая номинация — «Лучший актер». А какие номинанты! Владимир Машков, Александр Паль, Сергей Бурунов… А выиграл звезда «Полицейского с Рублевки» и «Содержанок» Сергей Бурунов. Увы, на церемонию тот прийти не смог…

20:15 На сцену поднимается Федор Бондарчук. Режиссер победил в номинации «интервьюер». Ведь вот уже 15 лет как режиссер ведет программу «Кино в деталях» на СТС.

«Обычно, когда люди выходят на сцену, то говорят, что я не ожидал. Мне неудобно перед моими коллегами. Так вот я ждал и надеялся», — посмеялся Федор Бондарчук со сцены.

19:57 Ура! Церемония началась. Первая номинация «Информационная программа». За победу боролись сразу три программы. Это «Вести» на России 1, «Все на матч» на Матч ТВ и «Пятница News» на Пятнице. Победитель озвучен! И это «Пятница News».