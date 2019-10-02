Собчак и Богомолов не появились на красной дорожке ТЭФИ-2019

Светская львица Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили обойти красную дорожку церемонии ТЭФИ-2019. Все звезды уже прибыли, а молодожёнов так и не было видно. Представители прессы предполагают, что парочка уже прошла в Московский театр мюзикла через «черный вход».

При этом большинство знаменитостей уже прибыли на мероприятие. Федор Бондарчук приехал без своей супруги Паулины Андреевой. Тимур Батрутдинов появился на мероприятии также в гордом одиночестве. Видимо, «План Б» не сработал.

Негласным дресс-кодом вечера стал чёрный. Больше половины знаменитостей отдали предпочтение этому цвету.

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