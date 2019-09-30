ТВ-проекты

Собчак прокомментировала задержку нового шоу с ее участием

Ранее сообщалось, что журналистка должна заменить в эфире Дмитрия Борисова.

Собчак прокомментировала задержку нового шоу с ее участием
Ксения Собчак/Фото: https://www.instagram.com/p/BziG580ALno/

Журналистка Ксения Собчак, которую активно прочили в новые ведущие «Пусть говорят» прокомментировала задержку старта программы. Ранее ряд СМИ сообщал, что Ксения должна была заменить в эфире шоу своего коллегу Дмитрия Борисова. Позже на пространстве Сети даже появился промо-ролик, в котором Собчак сидит в ванной с пеной и сообщает, что ей сделали предложение, от которого трудно отказаться.

Недавно же выяснилось, что выпуск обновленной передачи задерживается. На вопросы корреспондентов РБК Собчак ответила, что не может сказать наверняка о причинах этого. Ведущая отметила, что о поводах для переноса ее не оповещали. Кроме того, Собчак отметила, что это точно не связано с финансовой стороной вопроса.

«Обо всех финансовых условиях мы с руководством Первого канала давно договорились», – заявила она.

Напомним, что старт обновленного шоу «Пусть говорят» должен был состояться в новом телевизионном сезоне. Чем новые выпуски будут отличаться от старых, пока неизвестно – сама Собчак рассказать о деталях отказалась, сославшись на условия договора.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ведущаяДмитрий БорисовКсения СобчакПервый каналПусть говорятСобчак
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Собчак прокомментировала задержку нового шоу с ее участием
Интересно?
Поделись с друзьями: