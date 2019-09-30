Собчак прокомментировала задержку нового шоу с ее участием

Журналистка Ксения Собчак, которую активно прочили в новые ведущие «Пусть говорят» прокомментировала задержку старта программы. Ранее ряд СМИ сообщал, что Ксения должна была заменить в эфире шоу своего коллегу Дмитрия Борисова. Позже на пространстве Сети даже появился промо-ролик, в котором Собчак сидит в ванной с пеной и сообщает, что ей сделали предложение, от которого трудно отказаться.

Недавно же выяснилось, что выпуск обновленной передачи задерживается. На вопросы корреспондентов РБК Собчак ответила, что не может сказать наверняка о причинах этого. Ведущая отметила, что о поводах для переноса ее не оповещали. Кроме того, Собчак отметила, что это точно не связано с финансовой стороной вопроса.

«Обо всех финансовых условиях мы с руководством Первого канала давно договорились», – заявила она.

Напомним, что старт обновленного шоу «Пусть говорят» должен был состояться в новом телевизионном сезоне. Чем новые выпуски будут отличаться от старых, пока неизвестно – сама Собчак рассказать о деталях отказалась, сославшись на условия договора.