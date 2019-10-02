Гуф признался Собчак, что употребляет наркотики

Гуф признался на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», что курит «травку». Из-за нездорового образа жизни он вынужден раз в три месяца ложиться в клинику и очищать кровь.

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Ксения Собчак явилась к знаменитому рэперу на интервью вместе с цыганами, держа в руках рюмку водки. Под радостное пение цыган «Наш Алексей Сергеич дорогой…» музыкант выпил, не закусывая.

В этом поступке Ксении Анатольевны был тайный умысел: журналистка хотела проверить, употребляет ли Гуф тяжелые наркотики. По ее словам, если бы это было так, музыкант якобы не смог бы выпить горячительного. Позже она все-таки пошла ва-банк – посмотрела вены на руках музыканта. Они были чисты.

Однако Собчак удалось вытянуть из Гуфа признание, что тот каждый день употребляет легкие наркотические средства. Певец сам испугался своего признания и спросил Собчак: «Может мне сказать, что я не курю?» В любом случае Ксения пустила в эфир все, как было на самом деле.