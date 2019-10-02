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«Мы не были в ссоре»: Гуф рассказал Собчак о своих отношениях с Топурией

Певица, несмотря на обиду, поздравила бывшего возлюбленного с 40-летием.

«Мы не были в ссоре»: Гуф рассказал Собчак о своих отношениях с Топурией
Кети Топурия. Фото Global look press

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» рассказал о своих отношениях с Кети Топурией. Бывшая девушка нашла в себе моральные силы, чтобы поздравить музыканта с днем его рождения. В день записи интервью (23 сентября) рэперу исполнилось 40 лет.

«Я дождался сообщения, которое мне очень хотелось получить», — сказал Гуф про послание певицы. Отметим, сам музыкант так и не смог лично поздравить Кети в день ее 33-летия, потому что Топурия заблокировала Гуфа в социальных сетях и в телефоне. Поэтому Алексей был вынужден написать ей открытое послание в ленте Instagram. Тогда он сообщил, что очень любит ее.

Шоу "Осторожно, Собчак", скриншот. Фото
Шоу «Осторожно, Собчак», скриншот

Напомним, Кети не простила Алексею измены и сейчас уже строит отношения с другим мужчиной. Гуф при этом до сих пор делает вид, что ничего страшного не произошло.

Про девушку, с которой у него была связь, он говорил, что «ее подложили» под него. Теперь же на шоу у Собчак он сказал: «Мы не ссорились, мы тупо расстались. Не понял, почему». Даже Ксения была удивлена таким ответом, Гуф же на это ответил: «Как не понял, почему столько отрицательных отзывов имел мой клип про Москву, так и не понял, почему мы расстались».

Собчак объяснила рэперу – виноват в этом его негибкий характер. Однако Гуф уверен, что его постоянные ссоры с людьми – это лишь признак его открытости и наивности. «Я слишком близко подпускаю к себе не тех людей», — сказал он.

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«Мы не были в ссоре»: Гуф рассказал Собчак о своих отношениях с Топурией
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