Гуф нашел дома куклу вуду с иголкой в голове

Рэпер признался, что в последнее время дела его идут плохо.

На youTube-шоу «Осторожно, Собчак» рэпер Гуф (Алексей Долматов) сделал неожиданное заявление. Его домработница нашла прямо у него в доме куклу вуду.

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Жуткая находка обнаружилась под лестницей в потайном месте кладовки между старыми коробками. Судя по всему, кукла пролежала там несколько лет. В ее голове была воткнута булавка. Такие вещи обычно делают колдуны, если желают человеку смерть.

Домработница музыканта была настолько шокирована увиденным, что просто выкинула куклу, забыв выдернуть булавку из головы.

Гуф рассказал, что в последнее время его дела идут совсем плохо, от него отвернулись многие близкие, он потерпел фиаско с клипом про Москву и в целом испытывает тревогу.