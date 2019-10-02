Сафонов поздравил 85-летнюю Волчек с открытием нового сезона в «Современнике»

46-летний Кирилл Сафонов даже на отдыхе не забывает о своих коллегах по творческому цеху. Так, супруг экс-солистки группы «Фабрика» лично обратился к 85-летней Волчек, опубликовав свежий пост на страничке в Instagram. Актер поздравил Галину Борисовну с открытием нового сезона в «Современнике», пожелав народной артистке СССР новых и интересных постановок.

«Любимая Галина Борисовна, поздравляю с открытием нового сезона Вас и весь «Современник»! Пусть этот год будет особенным счастьем!» — отметил Сафонов.

Ранее супруга актера рассказала о том, что в октябре им предстоит побывать на свадьбе дочери Кирилла — Анастасии. Судя по свежим публикациям в Instagram певицы, они с мужем уже приехали в Израиль. За границу звездные родители отправились вместе с шестимесячным сыном Леоном. По словам артистки, она обходится без помощи нянечек, так как заботиться о малыше ей помогает супруг, у которого уже есть родительский опыт за плечами.