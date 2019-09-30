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Савельева с мужем приехала на свадьбу падчерицы в Израиль

В поездку супруги взяли с собой шестимесячного сына Леона.

Савельева с мужем приехала на свадьбу падчерицы в Израиль
Саша Савельева с супругой Сашей Савельевой (Фото: Globallookpress.com)

46-летний Кирилл Сафонов вместе с возлюбленной Сашей Савельевой приехал на свадьбу дочери. Ни для кого не секрет, что экс-солистка группы «Фабрика» с легкостью нашла общий язык с падчерицей. Супруга актера старше его дочери всего на двенадцать лет. Настя давно живет самостоятельно и независимо от родителей.

Девушка работает моделью в Штатах. За границей падчерица Савельевой сумела найти свою вторую половинку. Избранником наследницы Кирилла Сафонова стал ирландский бизнесмен Стивен Мерфи. По некоторым данным, свою свадьбу молодые люди планировали устроить в Израиле, куда и приехал отец невесты в компании ее мачехи.

Примечательно, что в поездку Сафонов отправился вместе с шестимесячным сыном Леоном. Саша опубликовала в Instagram свежее фото с семейной прогулки.

Несмотря на гастроли и плотный съемочный график, Кирилл не пренебрегал своими отцовскими обязанностями. Сафонов старается, как можно чаще видеться с дочерью, интересоваться тем, что происходит в ее жизни. По словам актера, он гордится Анастасией, которая выросла настоящей красавицей.

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дети звездЗвездные детиКирилл СафоновСаша Савельева
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Савельева с мужем приехала на свадьбу падчерицы в Израиль
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