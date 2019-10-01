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«Какая ты красивая сегодня»: Сафонов сделал комплимент любимой жене

46-летний актер отреагировал на свежее фото Саши Савельевой в Instagram.

«Какая ты красивая сегодня»: Сафонов сделал комплимент любимой жене
Кирилл Сафонов и Саша Савельева (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram экс-солистка группы «Фабрика» — 35-летняя Саша Савельева — опубликовала портретное фото, пожаловавшись на то, что во время беременности она перестала пользоваться парфюмерией, так как не могла переносить резкие запахи.

Примечательно, что свежий пост на страничке знаменитости привлек внимание и 46-летнего Кирилла Сафонова. Муж исполнительницы с делал ей комплимент.

«Какая ты красивая сегодня!!» — обратился к возлюбленной актер.

Кирилл Сафонов сделал комплимент Саше Савельевой (Фото: Instagram.com/sasha_savelieva)

В комментариях под фото Саши Савельевой отметились и другие знаменитости, среди которых супруга певица Валерия и Светлана Бондарчук.

«Ухх, какая!!» — отметила Валерия.

«Красивая очень», — присоединилась к словам исполнительницы 50-летняя Светлана.

Напомним, что в марте Саша Савельева впервые стала мамой. Сына супруги назвали Леоном. Знаменитость отказалась от искусственного прикорма, отдав предпочтение грудному вскармливанию. По словам певицы, еще до беременности ее посещали тревожные мысли о бездетности. Артистка боялась, что так и не сможет стать мамой. Однако страхи девушки оказались беспочвенными.

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дети звездЗвездные детиКирилл СафоновСаша Савельева
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«Какая ты красивая сегодня»: Сафонов сделал комплимент любимой жене
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