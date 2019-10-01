«Какая ты красивая сегодня»: Сафонов сделал комплимент любимой жене

На личной страничке в Instagram экс-солистка группы «Фабрика» — 35-летняя Саша Савельева — опубликовала портретное фото, пожаловавшись на то, что во время беременности она перестала пользоваться парфюмерией, так как не могла переносить резкие запахи.

Примечательно, что свежий пост на страничке знаменитости привлек внимание и 46-летнего Кирилла Сафонова. Муж исполнительницы с делал ей комплимент.

«Какая ты красивая сегодня!!» — обратился к возлюбленной актер.

В комментариях под фото Саши Савельевой отметились и другие знаменитости, среди которых супруга певица Валерия и Светлана Бондарчук.

«Ухх, какая!!» — отметила Валерия. «Красивая очень», — присоединилась к словам исполнительницы 50-летняя Светлана.

Напомним, что в марте Саша Савельева впервые стала мамой. Сына супруги назвали Леоном. Знаменитость отказалась от искусственного прикорма, отдав предпочтение грудному вскармливанию. По словам певицы, еще до беременности ее посещали тревожные мысли о бездетности. Артистка боялась, что так и не сможет стать мамой. Однако страхи девушки оказались беспочвенными.