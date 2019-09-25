Лобода ответила Собчак на вопрос о любимом мужчине

Светлана Лобода дала откровенное интервью Ксении Собчак на ее YouTube-программе «Осторожно, Собчак!». В нем она впервые призналась, что у нее есть любимый мужчина.

Лобода по просьбе ведущей описала, как она видит свою вторую половинку. Певица сказала, что ей нравятся сильные мужчины, рядом с которыми она чувствует себя защищенной и слабой, с которым хочется быть женственной и нежной. При этом в семье у них должны быть равные отношения без доминирования кого-либо.

«Я хочу, чтобы женщина оставалась женщиной, занималась детьми. Пусть она будет сильная в своей работе», — сказала Лобода.

Под нажимом Ксении она призналась, что в ее жизни уже есть такой мужчина. Кто он такой, ведущая выспрашивать не стала. Видимо, ей и так все было понятно.

Ранее, в этом же интервью, Светлана рассказала, что заключила некий договор, согласно которому не имеет права говорить о немецком музыканте Тилле Линдеманне, с которым, по слухам, у нее роман. Однако и здесь Собчак сумела из нее выудить восторженные слова о лидере группы Rammstein. «Он обалденный!» — сказала Светлана. А старшая дочь артистки призналась, что общается с музыкантом и получает от него подарки.