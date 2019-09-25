«Я не в рабстве, я в любви»: Лобода рассказала Собчак о Тилле Линдеманне

Ксения Собчак на своем YouTube-шоу смогла выудить из Светланы Лободы несколько фактов о Тилле Линдеманне. Напомним, певице приписывают роман с лидером группы Rammstein и отцовство ее второй дочери Тильды. Однако оба музыканта хранят по этому поводу гробовое молчание. Но Собчак не была бы собой, если бы не добилась своего.

Известно, что перед началом интервью для шоу «Осторожно, Собчак» Лобода попросила журналистку не задавать ей вопросов про Тилля. Светская львица ответила собеседнице: «Проясни мне только один момент. На интервью у Басты ты сказала очень странную вещь. Что не можешь про это говорить потому, что у тебя есть контракт. Что за контракт?» «Ну проговорилась, видишь. А я-то не могу про это говорить», — ответила Лобода. Собчак попросила хотя бы сказать, с кем именно заключен этот контракт. На что Светлана стала повторять, как заведенная, что она не может про это говорить.

«Такое ощущение, что ты в каком-то адском рабстве. Мне сразу захотелось прийти и спасти тебя», – удивилась Ксения.

Светлана поддалась на уловку опытной журналистки и ответила: «Я не в рабстве, я в любви. Далее она заявила, что Тилль – обалденный мужчина, «под которого можно прогнуться и с которым хочется быть маленькой кошечкой».

Лобода сказала, что способна долго хранить чувства к мужчине, если он живет в другой стране и появляется в твоей жизни изредка, как праздник.