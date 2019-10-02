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В гости к Лолите приехал Коля, с которым она познакомилась по интернету

Шеф подарил певице кухонный комбайн с насадкой для пасты.

В гости к Лолите приехал Коля, с которым она познакомилась по интернету
ЛОЛИТА МИЛЯВСКАЯ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Пока муж Лолиты Дмитрий Иванов пытается поправить свои, похоже, пошатнувшиеся финансовые дела, певица работает, отдыхает и общается с друзьями. Недавно один из приятелей звезды приехал к ней в гости. Об этом Лолита рассказала в на своей странице в социальной сети Instagram.

«Ко мне приехал Коля, с которым я познакомилась по интернету года три назад. Он печет потрясающую выпечку. Как свободный мужчина он пришел ко мне с подарком, ведь в гости с пустыми руками не ходят. Принес машину с насадкой для пасты. То есть ты хочешь сказать, что я, свободная женщина, должна все бросить и начать готовить ждать?» — интересуется на кадрах видео певица.

«Обязательно!» – уверенно отвечает Коля.

Это потому, отмечает певица, что Коля потрясающий шеф и делает разные кондитерские изделия. На этой почве они и познакомились. Николай предложил попробовать, что он делает, два года назад она попробовала и поправилась.

«А теперь я поправлюсь от того, что буду делать макароны», — смеясь, заявляет певица.

Напомним, похоже, звезда оправляется от расставания со своим тренером по сквошу. Не так давно певица объяснила, почему ей не нужен муж.

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В гости к Лолите приехал Коля, с которым она познакомилась по интернету
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