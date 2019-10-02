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Муж Лолиты начал искать клиентов в интернете

В пору совместной жизни с певицей за ним такого не замечалось.

Муж Лолиты начал искать клиентов в интернете
Дмитрий Иванов. Фото: @ ivanovsport

Пока еще муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов, как известно, занимается сквошем уже 15 лет. Работу он свою любит и, как недавно, в пору счастливой семейной жизни, рассказывала звезда, занимается спортом с упоением. Однако, похоже, после расставания с Лолитой финансовые дела у Иванова идут не так блестяще, как хотелось бы.

На своей страниц в социальной сети Instagram он начал зазывать потенциальных клиентов на свои занятия и расширить аудиторию в Сети. Хотя раньше за спортсменом такого не замечалось. Дмитрий обещает пробное занятие, во время которого все желающие смогут получше познакомиться со сквошем.

А вот сама Лолита все это время после расставания старается загрузить себя работой, что у нее, кстати, неплохо получается. Если она не выступает, то отдыхает на своей «даче» в Болгарии. А сейчас артистка находится в Минске, где снимает новый клип. После работы звезда отдыхает с друзьями. Например, недавно после совместного ужина в ресторане, она провела шуточную ревизию кухни одного из заведений общепита.

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Муж Лолиты начал искать клиентов в интернете
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