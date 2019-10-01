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Зеленский показал Украину Тому Крузу

Американский актер посетил страну и выбрал места для съемок будущего проекта.

Зеленский показал Украину Тому Крузу
Том Круз. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Президент Украины уже не первый раз принимает у себя в гостях звезд Голливуда. Совсем недавно Владимир Зеленский встретился с Милой Кунис и Эштоном Кутчером. На этот раз Украину посетил Том Круз. 

Как сообщил Зеленский у себя в Instagram, он пригласил 57-летнего актера для того, чтобы тот своими глазами посмотрел, как много в стране интересных локаций для съемок. Президент Украины предположил, что Круза могут заинтересовать городские пейзажи, советские постройки, тихие хутора. 

Глава украинского государства отметил, что закон о компенсации иностранным кинопроизводителям будет и дальше привлекать зарубежных кинематографистов. 

Как отмечает издание «Аргументы недели» со ссылкой на пресс-службу президента Украины, Том Круз действительно заинтересовался местными локациями. Есть вероятность, что он использует их для создания очередного проекта, который он подумывает снять в Украине. Сообщается, что звезда Голливуда пообщался с Зеленским и тот рассказал ему, что и сам снимался в кино. 

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Владимир ЗеленскийкиноМила КунисТом КрузУкраинаЭштон Кутчер
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Зеленский показал Украину Тому Крузу
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