Том Круз был замечен во Франции во время тренировки трюка в воздухе

Известный на весь мир актер Том Круз отправился в маленький городок Франции, чтобы провести тренировки перед новыми съемками. Ему предстоит отработать прыжки на устройстве, напоминающем параплан. Страхуют успешное выполнение трюка, помимо специалистов, еще и два вертолета.
Свой визит голливудский артист решил не афишировать, а чтобы не было накладок, местные власти все же было решено предупредить.
Команда актера сообщила, что звезда прибывает в сопровождении 15 человек, но попросили держать эти сведения в тайне, сообщает сайт Радио «КП».
Однако визит Тома Круза оказался слишком знаковым событием для Верхней Савойи и вскоре о нем знал каждый житель городка. Мэр Жан-Жак Гранколло лично объявил о прибытии звездного гостя. Продолжительность его пребывания чиновник сообщать не стал, сославшись, что не знает сколько времени актеру потребуется на отработку прыжков на склонах между Морзином и Самоеном.
Известно, что ежедневно Том Круз выполняет по 12-15 полетов и звезду уже успели подловить папарацци.
Поклонники предположили, что актер готовится к новом съемкам фильма «Миссия невыполнима», пишет Dni.ru.