ЗВЕЗДЫ

Том Круз был замечен во Франции во время тренировки трюка в воздухе

Актер прибыл в Верхнюю Савойю, мечтая о спокойствии, но его визит наделал переполох.

Том Круз был замечен во Франции во время тренировки трюка в воздухе
Том Круг отрабатывает опасные прыжки для новой роли ФОТО: Global Look Press

Известный на весь мир актер Том Круз отправился в маленький городок Франции, чтобы провести тренировки перед новыми съемками. Ему предстоит отработать прыжки на устройстве, напоминающем параплан. Страхуют успешное выполнение трюка, помимо специалистов, еще и два вертолета.

Свой визит голливудский артист решил не афишировать, а чтобы не было накладок, местные власти все же было решено предупредить.

Команда актера сообщила, что звезда прибывает в сопровождении 15 человек, но попросили держать эти сведения в тайне, сообщает сайт Радио «КП».

Однако визит Тома Круза оказался слишком знаковым событием для Верхней Савойи и вскоре о нем знал каждый житель городка. Мэр Жан-Жак Гранколло лично объявил о прибытии звездного гостя. Продолжительность его пребывания чиновник сообщать не стал, сославшись, что не знает сколько времени актеру потребуется на отработку прыжков на склонах между Морзином и Самоеном.

Известно, что ежедневно Том Круз выполняет по 12-15 полетов и звезду уже успели подловить папарацци.

Поклонники предположили, что актер готовится к новом съемкам фильма «Миссия невыполнима», пишет Dni.ru.

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Том Круз

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Том Круз был замечен во Франции во время тренировки трюка в воздухе
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