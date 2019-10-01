Грета Тунберг может выступить в Госдуме

Один из депутатов пригласил 16-летнюю экоактивистку в Россию, чтобы она показала хороший пример нашей молодежи.

Шведская школьница Грета Тунберг, чья эмоциональная речь на минувшей неделе не на шутку взволновала участников Генассамблеи ООН, в ближайшем будущем может посетить Москву. Оказалось, что депутат Госдумы Василий Власов, выслушав выступление девочки, решил, что Грета могла бы вдохновить и молодых россиян, заставить их задуматься о проблемах окружающей среды.

Для этого Власов решил пригласить юную шведку выступить перед российской молодежью в Госдуме. Письмо с приглашением он направил в посольство Швеции.

«Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание», — говорится в письме Власова, который, кстати, в свои 24 года является самым молодым депутатом Госдумы.

Напомним, Грета Тунберг получила известность благодаря своим акциям в защиту климата. В кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда она приплыла на парусной лодке, школьница встретила Дональда Трампа и так на него посмотрела, что фото и видео этого момента тут же разлетелись на мемы.